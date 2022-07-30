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30 Tem 2022 - 21:46

Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...

FOX TV ekranlarının yeni yarışması Kazanan Restoran isimli yapımda yarışmacılardan önce jüri üyeleri olacak olan patronlar belli oldu. Kazanan Restoran yarışmasının patronlarından biri olan Murat Bozok, dünyaca ünlü bir şef çıkınca, televizyon izleyicisi ünlü ismi hemen yakın takibine aldı! İşte Murat Bozok ile ilgili detaylar haberimizde...