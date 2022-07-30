Şef Murat Bozok Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Murat Bozok Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Evli Mi? Meğer Kazanan Restoran...
FOX TV ekranlarının yeni yarışması Kazanan Restoran isimli yapımda yarışmacılardan önce jüri üyeleri olacak olan patronlar belli oldu. Kazanan Restoran yarışmasının patronlarından biri olan Murat Bozok, dünyaca ünlü bir şef çıkınca, televizyon izleyicisi ünlü ismi hemen yakın takibine aldı! İşte Murat Bozok ile ilgili detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının yeni yarışması Kazanan Restoran isimli yapımda yarışmacılardan önce jüri üyeleri olacak olan patronlar belli oldu. Kazanan Restoran yarışmasının patronlarından biri olan Murat Bozok, dünyaca ünlü bir şef çıkınca, televizyon izleyicisi ünlü ismi hemen yakın takibine aldı! Peki, Kazanan Restoran yarışmasının patronu Murat Bozok kaç yaşında? Murat Bozok kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 21:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.