Survivor Ayşe Acun Medya’yı İfşa Etti! Yokluk Adası Falan Hikayeymiş; Yaşananları Tek Tek Anlattı! Meğer Şampiyon Nisa Bölükbaşı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, Acun Medya’yı resmen çok fena patlattı! Yokluk adası hakkında bomba açıklamalara yer veren Ayşe Yüksel, yaşananları tek tek anlattı. Şampiyon Nisa Bölükbaşı hakkında bomba açıklamalara yer veren Ayşe Yüksel, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında yine finale kadar yükselen Ayşe Yüksel, yarışmacıdan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra Instagram biyografisinden “Survivor” yazısını silen Ayşe Yüksel, herkesi şaşırtmıştı. Survivor yarışmasından sonra Acun Medya’yı adeta patlatan Ayşe Yüksel, öyle açıklamalara yer verdi ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.