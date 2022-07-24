- 24 Tem 2022 - 00:00

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çiftine Büyük Şok! Hadise’nin Kayınbabasına Olay Suçlama… Mahkemelik Oldular…

Türkiye’de yakından takip edilen ünlü çiftlerden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aşk hayatlarında aradıkları mutlulukları bulsa da iş yaşamında aradıkları huzuru bir türlü bulamadı. Daha önce iflas haberleriyle gündeme gelen Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler, bu kez işçileri mağdur ettiği iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...

Türkiye’de yakından takip edilen ünlü çiftlerden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aşk hayatlarında aradıkları mutlulukları bulsa da iş yaşamında aradıkları huzuru bir türlü bulamadı. Daha önce iflas haberleriyle gündeme gelen Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler, bu kez işçileri mağdur ettiği iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren ve soluğu mahkemede alan Mehmet Dinçerler, suçu başkasına attı! Peki, Mehmet Dinçerler işçileri mağdur mu etti? Mehmet Dinçerler, canlı yayına bağlanan işçilerin ortaya çıkan mağduriyeti ile ilgili kimi suçladı? İşte, detaylar…

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24 Tem 2022 - 00:00 - Magazin

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