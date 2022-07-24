- 24 Tem 2022 - 11:27 G: 24 Tem 2022 - 11:57

Survivor Sude Burcu Kırmızı Cropuyla Nefes Kesti! Sütyensiz Paylaşımlar Yapınca Olanlar Oldu! “13 Yaş Büyük Aşkın Kızmasın!” Alev Alev…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı tam gaz devam ediyor! Sude Burcu’nun yapmış olduğu kırmızı croplu paylaşımı ise resmen nefes kesti! Sütyensiz paylaşımlarda bulunan Sude Burcu’ya sevenleri ise “13 yaş büyük aşkın kızmasın bak” yorumlarında buluncular! İşte Sude Burcu’dan gelen alev alev yakan pozlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının daha ilk bölümlerinde büyük bir olay patlak vermişti. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla birlikte olduğunu açıklayınca film kopmuştu. Hayatında hem Sude Burcu’ya hem de Makbule Şakalakoğlu’na yer veren Mert Öcal tepkileri toplamıştı! Survivor yarışmasından sonra aşklarına kaldıkları yerden devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

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24 Tem 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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