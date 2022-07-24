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24 Tem 2022 - 18:47

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Üzerine Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Sevgilin Kızmasın Hazal!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, üzerine yapışan kıyafetleriyle akılları başlardan aldı götürdü! Fizik şov yaptığı anları paylaşan Hazal Çağlar, kasığına kadar açılan derin yırtmacıyla bir bakanı bir daha baktırdı! Hayranlarından “Sevgilin kızmasın” yorumlarını alan Hazal Çağlar, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…