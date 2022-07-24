Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Üzerine Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Sevgilin Kızmasın Hazal!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, üzerine yapışan kıyafetleriyle akılları başlardan aldı götürdü! Fizik şov yaptığı anları paylaşan Hazal Çağlar, kasığına kadar açılan derin yırtmacıyla bir bakanı bir daha baktırdı! Hayranlarından “Sevgilin kızmasın” yorumlarını alan Hazal Çağlar, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Eylül ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak. Dizinin oyuncuları ise sezon finalinden kaynaklı tatile çıkarak; set yorgunluğunu atmaya çalışıyorlar. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise sosyal medyadan bir yeni tatil pozunu paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.