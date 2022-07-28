Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir?

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan virüs milyarlarca insana bulaşırken milyonlarca insanın da ölümüne neden olmuştu. Aşırı yayılma halinden dolayı tüm dünyada karantinalar ilan edilmiş ve insanlar haftalarca evlerinden dışarı çıkamamıştı. Temas ve solunum yolları ile bulaşan bu hastalık ölümlere yol açarken hastalığı atlatan birçok insanda da kalıtsal hastalıklara yol açtı. Kontrol edilemez bir şekilde yayılan virüs yüzünden tüm dünya ülkelerinde üretimler durma noktasına gelirken ekonomiler hayli zorlanmıştı. Ancak virüsün ağır dönemlerinin atlatılmasının ardından yeni bir varyant daha ortaya çıktı. İşte yeni Covid-19 BA.5 semptomları ve detayları.

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