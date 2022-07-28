Koronavirüs’te Yeni Semptomlar Çıktı! Doktorlar Uyardı! Aşıya Karşı Direnci Olan Covid-19 BA.5 Varyantı Nedir? Yeni Semptomlar Nelerdir?
Yaşadığımız dünyanın günümüzdeki en büyük problemi olan Koronavirüste yeni varyant ortaya çıktı. Yayılım hızı çok yüksek olan yeni varyantın semptomları nelerdir? BA.5 varyantının özellikleri nelerdir? Hangi belirtiler varsa hemen doktora gitmek gerekir? İşte detaylar…
Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan virüs milyarlarca insana bulaşırken milyonlarca insanın da ölümüne neden olmuştu. Aşırı yayılma halinden dolayı tüm dünyada karantinalar ilan edilmiş ve insanlar haftalarca evlerinden dışarı çıkamamıştı. Temas ve solunum yolları ile bulaşan bu hastalık ölümlere yol açarken hastalığı atlatan birçok insanda da kalıtsal hastalıklara yol açtı. Kontrol edilemez bir şekilde yayılan virüs yüzünden tüm dünya ülkelerinde üretimler durma noktasına gelirken ekonomiler hayli zorlanmıştı. Ancak virüsün ağır dönemlerinin atlatılmasının ardından yeni bir varyant daha ortaya çıktı. İşte yeni Covid-19 BA.5 semptomları ve detayları.
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28 Tem 2022 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.