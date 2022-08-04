Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten için yine yaptı yapacağını! Eşine olan aşkıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan’ın yapacağı şeyi duyansa “Seda Sayan gibi sevenimiz olur mu?” sorusunu sormadan edemedi! İşlemlere hemen başlayan Seda Sayan, öyle bir şey yapacak ki…
7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girmeyi planyan Seda Sayan, yaşamış olduğu vize sorunlarından hemen sonra Nisan ayının son günlerinde Prag’ta evlenmekten vazgeçip; İstanbul’da evlenmeyi kabul etmişti. Nisan ayının başlarında ise Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in annesine “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilmişti. Seda Sayan ise oğlunun istediğini yapmış ve az sayıdaki konukla düğün yapmıştı. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti yeniden mi evleniyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.