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04 Ağu 2022 - 16:54

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten için yine yaptı yapacağını! Eşine olan aşkıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan’ın yapacağı şeyi duyansa “Seda Sayan gibi sevenimiz olur mu?” sorusunu sormadan edemedi! İşlemlere hemen başlayan Seda Sayan, öyle bir şey yapacak ki…