Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Yerinde Duramıyor! Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Neler Oluyor?

Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarından biri olan “Evleneceksen Gel” isimli programa katıldıktan sonra ünlenen Solmaz Çiros, programın sunucusu Seda Sayan ile çok iyi anlaşmıştı. Seda Sayan’ın kızı gibi sevdiği Solmaz Çiros, programının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayından kaldırılmasının ardından ekranlardan uzaklaşsa da kendisini unutturmadı. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Solmaz Çiros, yaptığı dans şov ile herkesin aklını adeta başından aldı. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? Solmaz Çiros, nasıl bir dans şov yaptı? Solmaz Çiros’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...