Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Yerinde Duramıyor! Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Neler Oluyor?
Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarından biri olan “Evleneceksen Gel” isimli programa katıldıktan sonra ünlenen Solmaz Çiros, programın sunucusu Seda Sayan ile çok iyi anlaşmıştı. Seda Sayan’ın kızı gibi sevdiği Solmaz Çiros, programının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayından kaldırılmasının ardından ekranlardan uzaklaşsa da kendisini unutturmadı. İşte Solmaz Çiros ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarından biri olan “Evleneceksen Gel” isimli programa katıldıktan sonra ünlenen Solmaz Çiros, programın sunucusu Seda Sayan ile çok iyi anlaşmıştı. Seda Sayan’ın kızı gibi sevdiği Solmaz Çiros, programının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayından kaldırılmasının ardından ekranlardan uzaklaşsa da kendisini unutturmadı. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Solmaz Çiros, yaptığı dans şov ile herkesin aklını adeta başından aldı. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? Solmaz Çiros, nasıl bir dans şov yaptı? Solmaz Çiros’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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26 Tem 2022 - 14:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.