- 31 Tem 2022 - 21:46

Migros Market Et ve Kıymada Dev İndirim Yaptı! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı! İşte Migros Market şarküteri indirimleri ve detaylar...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı!

Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketlerinde kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman köfte, hazır döner ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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31 Tem 2022 - 21:46 - Yaşam

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