Ebru Polat’ın Pembe Mayosundan Her Şeyi Belli Oldu! “Boşuna Giymişsin Bacım!” Alev Alev Yaktı, Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Yaz sezonunu değerlendirmek için fırsat bulan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün tatile çıktı. Yeni tatilinden ilk karesini paylaşan Ebru Polat, yaptığı paylaşım ile herkesin aklını adeta başından aldı. İşte görenlerin yüreğini ağzına getiren o paylaşımın detayları...
Yaz sezonunu değerlendirmek için fırsat bulan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün tatile çıktı. Yeni tatilinden ilk karesini paylaşan Ebru Polat, yaptığı paylaşım ile herkesin aklını adeta başından aldı. Seçtiği deniz kombini ile herkesi şaşkına çeviren Ebru Polat’ın o iddialı fotoğraflarına yanıt ise, takipçilerinden geldi! Peki, Ebru Polat, tatile nereye gitti? Ebru Polat tatilden ne paylaştı? Ebru Polat’ın tatil fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 14:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.