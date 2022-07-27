Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!”

Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. İkinci sezonunun ortalarında Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın vedası seyircilerin diziden ayrılmasına neden olurken; şimdide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un vedası ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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