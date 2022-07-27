Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!”
ATV Ekranlarının fenomen yarışması Kardeşlerim’den kötü haberler gelmeye başladı. Sezona geç başlayacağı gündeme gelen diziden Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un ayrıldığı iddia edildi. Sezon finalinde yaşananlar seyircilerin resmen tüylerini ürpertti. Doruk’un yeni sevgilisinin o isim olacağı konuşulmaya başlanınca; “Artık izlenmez” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. İkinci sezonunun ortalarında Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın vedası seyircilerin diziden ayrılmasına neden olurken; şimdide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un vedası ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.