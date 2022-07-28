- 28 Tem 2022 - 23:31

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırı Giymeyince Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi... “Ablacım Her Şeyin Gözüküyor!” Ateşli Yorumlar Peş Peşe… “Yandık Be!”

Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ünün ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, iç çamaşırı giymeden kıyafet giyince başına gelmeyen kalmadı. Frikik veren Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise “Ablacım! Her şeyin gözüküyor” yorumlarını yaptılar! Ateşleri yorumları arka arkaya alan Aleyna Kalaycıoğlu, yaktı tutuşturdu! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının 2021 yarışmasında izleyici kitlesini kendisien hayran bırakan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star yarışmasından teklif gelmesine rağmen kabul etmemişti. Survivor yarışmasından sonra bomba bir değişim yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, son paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

28 Tem 2022 - 23:31 Ankara- Yaşam

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