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28 Tem 2022 - 23:31

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırı Giymeyince Olay Oldu! Görenlerin Nefesleri Kesildi... “Ablacım Her Şeyin Gözüküyor!” Ateşli Yorumlar Peş Peşe… “Yandık Be!”

Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ünün ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, iç çamaşırı giymeden kıyafet giyince başına gelmeyen kalmadı. Frikik veren Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise “Ablacım! Her şeyin gözüküyor” yorumlarını yaptılar! Ateşleri yorumları arka arkaya alan Aleyna Kalaycıoğlu, yaktı tutuşturdu! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?