Migros Market Hafta Sonu İnanılmayacak İndirim Yaptı! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavukta Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….
Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte enflasyona inat Migros marketlerde gerçekleşen indirimin detayları...
Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? Migros marketleri Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketleri et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay, tavuk ne kadar, kaç TL? İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros aktüel ürün fiyatları….
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30 Tem 2022 - 21:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.