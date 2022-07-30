- 30 Tem 2022 - 21:47 G: 30 Tem 2022 - 23:02

Migros Market Hafta Sonu İnanılmayacak İndirim Yaptı! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavukta Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….

Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte enflasyona inat Migros marketlerde gerçekleşen indirimin detayları...

Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? Migros marketleri Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketleri et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay, tavuk ne kadar, kaç TL? İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros aktüel ürün fiyatları….

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30 Tem 2022 - 21:47 - Gündem

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