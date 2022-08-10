Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?

Gündüz kuşağının en etkili programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayının sonunda ekranlardan ayrıldı. Birbirinden ilginç şaibeli olaylara ışık tutan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyircisini de pek çok konuda merakta bıraktı. Kısa bir sezon arasına çıkmış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman ekranlara geri döneceği belli oldu. Peki, Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar…

Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu?

Müge Anlı 15. Sezonu yayınlanacak programın yayın tarihini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenlerine duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona merhaba diyor. Programın sunucusu Müge Anlı, Instagram'dan müjdeli haberi "29 Ağustos'ta buluşuyoruz" notuyla paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün sabah saat 10:00’da ATV’de CANLI yayınlanacak.