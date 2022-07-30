Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Şükrü Özyıldız mı? Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan Sonra Yılın Aşk Bombası Patladı! Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor!
En son olarak Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hande Erçel, şimdide iddialara göre yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’la sevgili! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel, sosyal medyayı şok içerisinde bıraktı. Görenin duyanın şok içerisinde kaldığı Hande Erçel ve Şükrü Özyıldız aşkı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Hande Erçel ve Şükrü Özyıldız aşkına dair ilk detaylar ne?
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararıyla şok etkisi yaratmıştı. Bir anda yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı. Tüm resimleri kaldıran Erçel ve Bürsin çifti, artık bir daha yan yana bile gelmeyeceklerini göstermişlerdi. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan yaklaşık üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Kaan Yıldırım’la yollarını ihanet iddialarından sonra ayıran Hande Erçel’in Şükrü Özyıldız’la aşk yaşamaya başladığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.