Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Şükrü Özyıldız mı? Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan Sonra Yılın Aşk Bombası Patladı! Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararıyla şok etkisi yaratmıştı. Bir anda yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı. Tüm resimleri kaldıran Erçel ve Bürsin çifti, artık bir daha yan yana bile gelmeyeceklerini göstermişlerdi. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan yaklaşık üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Kaan Yıldırım’la yollarını ihanet iddialarından sonra ayıran Hande Erçel’in Şükrü Özyıldız’la aşk yaşamaya başladığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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