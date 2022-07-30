- 30 Tem 2022 - 11:27 G: 30 Tem 2022 - 11:53

Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Şükrü Özyıldız mı? Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan Sonra Yılın Aşk Bombası Patladı! Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor!

En son olarak Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hande Erçel, şimdide iddialara göre yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’la sevgili! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’dan sonra yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel, sosyal medyayı şok içerisinde bıraktı. Görenin duyanın şok içerisinde kaldığı Hande Erçel ve Şükrü Özyıldız aşkı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Hande Erçel ve Şükrü Özyıldız aşkına dair ilk detaylar ne?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararıyla şok etkisi yaratmıştı. Bir anda yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı. Tüm resimleri kaldıran Erçel ve Bürsin çifti, artık bir daha yan yana bile gelmeyeceklerini göstermişlerdi. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan yaklaşık üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Kaan Yıldırım’la yollarını ihanet iddialarından sonra ayıran Hande Erçel’in Şükrü Özyıldız’la aşk yaşamaya başladığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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