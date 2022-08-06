- 06 Ağu 2022 - 00:31

Sigaraya (BUGÜN) Zam Haberi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 6 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!

Sık sık fiyatı değişmeye başlayan sigaraların güncel hali de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Zam gelmesi beklenen sigaralara bu ay zam gelip gelmeyeceği sorusunu ise, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yanıtladı. İşte güncel sigara zammının detayları...

Sık sık fiyatı değişmeye başlayan sigaraların güncel hali de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Zam gelmesi beklenen sigaralara bu ay zam gelip gelmeyeceği sorusunu ise, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yanıtladı. Peki, sigaraya zam mı geldi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? Sigara güncel fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ağustos güncel sigara fiyatları…

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06 Ağu 2022 - 00:31 - Gündem

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