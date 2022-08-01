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01 Ağu 2022 - 13:28

Gönül Dağı Asuman’ın Şezlong Pozları Cayır Cayır Yaktı! Sere Serpe Uzanıp; Güzelliğini Kanıtladı! “Göğüslerini Gözümüze!” Instagram Sallanıyor…

TRT1 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, şezlong pozlarıyla akılları başlardan alıp götürdü. Ortalığı cayır cayır yakan Hazal Çağlar, sere serpe uzanıp hem fiziğini hem de güzelliğini yine kanıtladı. Hayranlarından “Göğüslerini gözümüze sokup durma” yorumlarını alan Hazal Çağlar, adeta Instagram’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…