Gönül Dağı Asuman’ın Şezlong Pozları Cayır Cayır Yaktı! Sere Serpe Uzanıp; Güzelliğini Kanıtladı! “Göğüslerini Gözümüze!” Instagram Sallanıyor…
TRT1 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, şezlong pozlarıyla akılları başlardan alıp götürdü. Ortalığı cayır cayır yakan Hazal Çağlar, sere serpe uzanıp hem fiziğini hem de güzelliğini yine kanıtladı. Hayranlarından “Göğüslerini gözümüze sokup durma” yorumlarını alan Hazal Çağlar, adeta Instagram’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, ilk sezonundan bu yana en çok izlenen Türk dizileri arasında yerini alıyor. Sıcacık hikayesi ve samimi anlatımıyla seyircileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, tüm dikkatleri şezlong pozlarıyla üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.