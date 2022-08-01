- 01 Ağu 2022 - 22:53

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Utançtan Kıpkırmızı Eden Bir Olay Yaşandı! “Öğretmenim” Dedi Ama Seyirciler! Kenan İmirzalıoğlu Bile Güldü...

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz gün akıl almaz olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu’nun öğretmen olmasına rağmen alfabe saymak ile ilgili verdiği sınav, sosyal medyaya adeta damga vurdu! İşte o anlarla ilgili detaylar...

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz gün akıl almaz olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu’nun öğretmen olmasına rağmen alfabe saymak ile ilgili verdiği sınav, sosyal medyaya adeta damga vurdu! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne oldu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması son bölümde Sinem Ayanoğlu neden elendi? Kim Milyoner Olmak İster yarışması Sinem Ayanoğlu, neden zor anlar yaşadı? İşte, detaylar…

01 Ağu 2022 - 22:53 - Dizi Haberleri

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