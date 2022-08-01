Hande Sarıoğlu Çılgınlıkta Sınır Tanımıyor! Öyle Bir Şey Dedi Ki… "Bir Dolar bir de Göğüslerim çok Değerli"! Tepkiler Arka Arkaya…

Daha önce yaptığı bir yayında kullandığı çorabı takipçilerine hediye edecek olmasını duyurması ile gündemlere damga vuran Hande Sarıoğlu’ndan bu kez ilginç bir marka tanıtımı geldi. Sosyal medyadan aldığı reklamın tanıtımı için daha önce estetik olduğunu itiraf ettiği göğüslerini kullanan Hande Sarıoğlu, verdiği notla da yayınladığı fotoğrafla da herkesi şaşırttı! Peki, Hande Sarıoğlu hangi marka ile anlaştı? Hande Sarıoğlu ne paylaştı? Hande Sarıoğlu paylaşımına ne notunu düştü? İşte, detaylar…