Hande Sarıoğlu Çılgınlıkta Sınır Tanımıyor! Öyle Bir Şey Dedi Ki… "Bir Dolar bir de Göğüslerim çok Değerli"! Tepkiler Arka Arkaya…
Daha önce yaptığı bir yayında kullandığı çorabı takipçilerine hediye edecek olmasını duyurması ile gündemlere damga vuran Hande Sarıoğlu’ndan bu kez ilginç bir marka tanıtımı geldi. Sosyal medyadan aldığı reklamın tanıtımı için daha önce estetik olduğunu itiraf ettiği göğüslerini kullanan Hande Sarıoğlu ile ilgili son detaylar haberimizde...
Daha önce yaptığı bir yayında kullandığı çorabı takipçilerine hediye edecek olmasını duyurması ile gündemlere damga vuran Hande Sarıoğlu’ndan bu kez ilginç bir marka tanıtımı geldi. Sosyal medyadan aldığı reklamın tanıtımı için daha önce estetik olduğunu itiraf ettiği göğüslerini kullanan Hande Sarıoğlu, verdiği notla da yayınladığı fotoğrafla da herkesi şaşırttı! Peki, Hande Sarıoğlu hangi marka ile anlaştı? Hande Sarıoğlu ne paylaştı? Hande Sarıoğlu paylaşımına ne notunu düştü? İşte, detaylar…
01 Ağu 2022 - 22:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.