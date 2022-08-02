Çağla Şıkel'in Yeni Sevgilisi Tolga Akış Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Çağla Şıkel ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Zeynep Bastık’ın Eski Eşi…
Geçtiğimiz günlerde Edis konserinden sonra Alaçatı’da kuliste Çağla Şıkel ile samimi bir şekilde dans ettiği iddia edilen Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’ın yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Bugün konuya ilişkin bir yanıt veren Tolga Akış, magazin takipçilerinin hemen yakın radarına girdi! İşte Tolga Akış ile ilgili detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Edis konserinden sonra Alaçatı’da kuliste Çağla Şıkel ile samimi bir şekilde dans ettiği iddia edilen Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’ın yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Bugün konuya ilişkin bir yanıt veren Tolga Akış, magazin takipçilerinin hemen yakın radarına girdi! Peki, Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi? Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tolga Akış mesleği ne, ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 09:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.