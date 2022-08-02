- 02 Ağu 2022 - 09:48 G: 02 Ağu 2022 - 09:52

Çağla Şıkel'in Yeni Sevgilisi Tolga Akış Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Çağla Şıkel ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Zeynep Bastık’ın Eski Eşi…

Geçtiğimiz günlerde Edis konserinden sonra Alaçatı’da kuliste Çağla Şıkel ile samimi bir şekilde dans ettiği iddia edilen Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’ın yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Bugün konuya ilişkin bir yanıt veren Tolga Akış, magazin takipçilerinin hemen yakın radarına girdi! İşte Tolga Akış ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Edis konserinden sonra Alaçatı’da kuliste Çağla Şıkel ile samimi bir şekilde dans ettiği iddia edilen Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’ın yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Bugün konuya ilişkin bir yanıt veren Tolga Akış, magazin takipçilerinin hemen yakın radarına girdi! Peki, Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi? Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tolga Akış mesleği ne, ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…

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02 Ağu 2022 - 09:48 - Magazin

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