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02 Ağu 2022 - 09:54

Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl yer alan Dilara Başaran’ın son hali ağızların açık kamasına neden oldu! Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le evleneceklerini konuşulan Dilara Başaran’ın giymiş olduğu kıyafet resmen olay yarattı! Bir takipçisi ise “Katmer gibi kadınsın! Kat kat” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…