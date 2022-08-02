- 02 Ağu 2022 - 09:54 G: 02 Ağu 2022 - 10:11

Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl yer alan Dilara Başaran’ın son hali ağızların açık kamasına neden oldu! Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le evleneceklerini konuşulan Dilara Başaran’ın giymiş olduğu kıyafet resmen olay yarattı! Bir takipçisi ise “Katmer gibi kadınsın! Kat kat” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasında boy gösteren Dilara Başaran, yarışmadan 5. olarak ayrılmıştı. Somer Şef tarafından Dilara Başaran’a şef önlüğü hediye edilmişti. Dilara Başaran ise yarışmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen şef önlüğünü halen giyemediğini dile getirmişti. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ağu 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

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Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…” mask
Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…”
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