Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl yer alan Dilara Başaran’ın son hali ağızların açık kamasına neden oldu! Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le evleneceklerini konuşulan Dilara Başaran’ın giymiş olduğu kıyafet resmen olay yarattı! Bir takipçisi ise “Katmer gibi kadınsın! Kat kat” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasında boy gösteren Dilara Başaran, yarışmadan 5. olarak ayrılmıştı. Somer Şef tarafından Dilara Başaran’a şef önlüğü hediye edilmişti. Dilara Başaran ise yarışmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen şef önlüğünü halen giyemediğini dile getirmişti. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.