- 02 Ağu 2022 - 14:22 G: 02 Ağu 2022 - 14:30

Gönül Dağı Dilek Sınırları Zorladıkça Zorladı! Bornozunu Giyip Öyle Bir Paylaşım Yaptı… Sınırları Zorladı; “Taner Şu Halde Görse Seni Boşar!”

Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, şimdilerde Instagram’dan gerçekleştirdiği paylaşımların cüretkarlık dozunu bir hayli artırdı. Bir süredir gerçekleştirdiği iddialı pozlar ile öne çıkan Gülsim Ali İlhan, en son yaptığı paylaşım ile çıtayı adeta arşa çıkardı. İşte Gülsim Ali'den ortalığı ateşe salacak paylaşımlar ve detayları...

Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, şimdilerde Instagram’dan gerçekleştirdiği paylaşımların cüretkarlık dozunu bir hayli artırdı. Bir süredir gerçekleştirdiği iddialı pozlar ile öne çıkan Gülsim Ali İlhan, en son yaptığı paylaşım ile çıtayı adeta arşa çıkardı. Öte yandan Gülsim Ali İlhan’ın o paylaşımına sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlarda bulundu. Peki, Gülsim Ali İlhan ne paylaştı? Gülsim Ali İlhan, nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımın ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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02 Ağu 2022 - 14:22 - Magazin

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