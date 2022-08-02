Gönül Dağı Dilek Sınırları Zorladıkça Zorladı! Bornozunu Giyip Öyle Bir Paylaşım Yaptı… Sınırları Zorladı; “Taner Şu Halde Görse Seni Boşar!”
Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, şimdilerde Instagram’dan gerçekleştirdiği paylaşımların cüretkarlık dozunu bir hayli artırdı. Bir süredir gerçekleştirdiği iddialı pozlar ile öne çıkan Gülsim Ali İlhan, en son yaptığı paylaşım ile çıtayı adeta arşa çıkardı. İşte Gülsim Ali'den ortalığı ateşe salacak paylaşımlar ve detayları...
Gönül Dağı dizisinin Dilek’i olarak hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, şimdilerde Instagram’dan gerçekleştirdiği paylaşımların cüretkarlık dozunu bir hayli artırdı. Bir süredir gerçekleştirdiği iddialı pozlar ile öne çıkan Gülsim Ali İlhan, en son yaptığı paylaşım ile çıtayı adeta arşa çıkardı. Öte yandan Gülsim Ali İlhan’ın o paylaşımına sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlarda bulundu. Peki, Gülsim Ali İlhan ne paylaştı? Gülsim Ali İlhan, nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımın ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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02 Ağu 2022 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.