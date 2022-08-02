- 02 Ağu 2022 - 16:55 G: 02 Ağu 2022 - 17:30

Masterchef Yarışmasında Bomba İfşa! Acun Sektörün Fişini Çekecek; Yine Ana Kadroya Girecek İsim Ortaya Çıktı! Tüm Heyecan Öldü, Stüdyo Ayağa Kalktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba bir ifşa yayınlandı! Acun Ilıcalı’nın sektörün fişini çekeceğine dair yorumlar yapılırken; ana kadroya girecek olan ikinci isim ortaya çıkmış oldu. Yarışmanın tüm heyecanını öldüren bu ifşalardan sonra stüdyo resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın sunumuyla ekranlara gelen Masterchef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyordu. İkinci turun bitmesi ve son tura geçilmesiyle birlikte Masterchef’te yarışmacılar kendilerini kanıtlamak için kıyasıya mücadele veriyordu. Yarışmanın yeni bölümünde ikinci bir isim ana kadroya girecekti. Peki, hangi isim Masterchef yarışmasının balkonuna oturdu?

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02 Ağu 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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