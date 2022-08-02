Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Ağu 2022 - 16:55

Masterchef Yarışmasında Bomba İfşa! Acun Sektörün Fişini Çekecek; Yine Ana Kadroya Girecek İsim Ortaya Çıktı! Tüm Heyecan Öldü, Stüdyo Ayağa Kalktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba bir ifşa yayınlandı! Acun Ilıcalı’nın sektörün fişini çekeceğine dair yorumlar yapılırken; ana kadroya girecek olan ikinci isim ortaya çıkmış oldu. Yarışmanın tüm heyecanını öldüren bu ifşalardan sonra stüdyo resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…