- 02 Ağu 2022 - 17:48 G: 02 Ağu 2022 - 18:00

Kardeşlerim Dizisinden Hüngür Hüngür Ağlatacak Haber! Kanal Kararını Verdi; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… Televizyon Dünyası Büyük Şok İçerisinde!

ATV Ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinden bomba bir haber geldi. Bunun üzerine seyirciler adeta hüngür hüngür mutluluktan ağlamaya başladı. Kanal’dan çıkan karar sonrasında, televizyon dünyası büyük bir şok içerisinde kaldı! Gündemi sallayan bu durum; Kardeşlerim izleyicisinin heyecandan yerinde duramamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi, tüm olumsuzluklara rağmen mutlu sonla biten bir sezon yapmıştı. Asiye, Ömer ve Emel’in sonunda başlarını sokacakları bir evleri olmuştu. Olayların ilmek ilmek çözüldüğü Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ağu 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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