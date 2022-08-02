Kardeşlerim Dizisinden Hüngür Hüngür Ağlatacak Haber! Kanal Kararını Verdi; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… Televizyon Dünyası Büyük Şok İçerisinde!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi, tüm olumsuzluklara rağmen mutlu sonla biten bir sezon yapmıştı. Asiye, Ömer ve Emel’in sonunda başlarını sokacakları bir evleri olmuştu. Olayların ilmek ilmek çözüldüğü Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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