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07 Ağu 2022 - 15:49

Survivor Sude’den Acun Ilıcalı’yı Sinirden Zıplatacak İtiraf! Kural Mural Dinlemedi; Pat Pat Döküldü! Sözleşmelere Aykırı Davranınca…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından bir olan Survivor’da bir kez daha yer alan Sude Burcu, yapmış olduğu itirafla Acun Ilıcalı’yı iddialara göre çıldırttı! Kural mural dinlemeden her şeyi en net şekilde açıklayan Sude Burcu, sözleşmeler aykırı davranıp açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…