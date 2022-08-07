- 07 Ağu 2022 - 15:49 G: 07 Ağu 2022 - 16:23

Survivor Sude’den Acun Ilıcalı’yı Sinirden Zıplatacak İtiraf! Kural Mural Dinlemedi; Pat Pat Döküldü! Sözleşmelere Aykırı Davranınca…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından bir olan Survivor’da bir kez daha yer alan Sude Burcu, yapmış olduğu itirafla Acun Ilıcalı’yı iddialara göre çıldırttı! Kural mural dinlemeden her şeyi en net şekilde açıklayan Sude Burcu, sözleşmeler aykırı davranıp açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Sude Burcu, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Mert Öcal’ın Makbule Şakalakoğlu’yla ilişki yaşadığını adada öğrenen Sude Burcu, neye uğradığını şaşırmıştı. Peki, Sude Burcu nasıl bir açıklamada bulundu?

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07 Ağu 2022 - 15:49 Ankara- Yaşam

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