- 02 Ağu 2022 - 21:57 G: 02 Ağu 2022 - 22:07

Gönül Dağı’ndan Sırf O Dizi İçin Ayrılmıştı; Kadrodan Çıkarıldı! Gülsim Ali İlhan’a Yine Gönül Dağı Kapısını Açtı! “Gelişi Olsun Gidişi Olmasın Bu Sefer!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali İlhan büyük şoku yaşadı! Sırf o dizi için Gönül Dağı dizisinden ayrıldığı konuşulan İlhan, son dakika haberiyle kadrodan çıkarıldı! Bu sebeple yeniden Gönül Dağı dizisinin kapısının aralandığı gündeme bomba gibi düştü!

Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakteri, Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Dilek, yine de hayata tutunamamıştı. Gönül Dağı dizisinden sonra Kral Kaybederse dizisinde başrol olarak yer alacağı bilinen İlhan, hayatının şokunu yaşadı!

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02 Ağu 2022 - 21:57 Ankara- Yaşam

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