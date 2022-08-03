Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden İç Çamaşırsız Pozlar! Ayna Karşısına Geçip Simsiyah Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Yorumlar Arka Arkaya…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla büyük bir ilgi toplayan Sadakatsiz, ikinci sezonda istediği ilgiyi alamamıştı. Senaryodaki ufak tefek değişiklikler bile seyircinin diziden kopmasına neden olmuştu. Ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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