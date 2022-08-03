- 03 Ağu 2022 - 21:28

Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden İç Çamaşırsız Pozlar! Ayna Karşısına Geçip Simsiyah Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Yorumlar Arka Arkaya…

En son olarak Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, hayat verdiği Derin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya üzerinden iç çamaşırsız bir pozunu paylaşan Melis Sezen, siyahlar içerisindeki halleriyle adeta nefes kesti. Hayranlarından “Her şeyin ortada” yorumlarını alan Melis Sezen, görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla büyük bir ilgi toplayan Sadakatsiz, ikinci sezonda istediği ilgiyi alamamıştı. Senaryodaki ufak tefek değişiklikler bile seyircinin diziden kopmasına neden olmuştu. Ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ağu 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

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Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden İç Çamaşırsız Pozlar! Ayna Karşısına Geçip Simsiyah Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
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