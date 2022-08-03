Takıntılar insan yaşamında kendisini bazen çok belirgin, bazen ise, çok yüzeysel gösteriyor. Ancak, özellikle bu listede yer alan burçlar takıntılarını aşmakta zorlanıyor. Takıntılarını çok derin yaşayan bu burçların obsesif ve kompulsif bozukluk eşiğinde olduğunu söylemek de açıkçası onları tanıdıkça kulağa çok abartılı gelmiyor! Peki, evham, endişe ve takıntıları olan burçlar hangisidir? İşte obsesif – kompulsif bozukluğu olan o burçlar…