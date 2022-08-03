Evham, Endişe ve Takıntıları Olan Burçlar Hangisidir? İşte Obsesif – Kompulsif Bozukluğu Olan O Burçlar…
Takıntılar insan yaşamında kendisini bazen çok belirgin, bazen ise, çok yüzeysel gösteriyor. Ancak, özellikle bu listede yer alan burçlar takıntılarını aşmakta zorlanıyor. Takıntılarını çok derin yaşayan bu burçların obsesif ve kompulsif bozukluk eşiğinde olduğunu söylemek de açıkçası onları tanıdıkça kulağa çok abartılı gelmiyor. İşte Evham, endişe ve takıntılı olan burçlar...
Takıntılar insan yaşamında kendisini bazen çok belirgin, bazen ise, çok yüzeysel gösteriyor. Ancak, özellikle bu listede yer alan burçlar takıntılarını aşmakta zorlanıyor. Takıntılarını çok derin yaşayan bu burçların obsesif ve kompulsif bozukluk eşiğinde olduğunu söylemek de açıkçası onları tanıdıkça kulağa çok abartılı gelmiyor! Peki, evham, endişe ve takıntıları olan burçlar hangisidir? İşte obsesif – kompulsif bozukluğu olan o burçlar…
03 Ağu 2022 - 11:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.