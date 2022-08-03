Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircileri şok edecek bir hata yaşandı! Somer Şefin çileden çıktığı anlarda yarışmacılar resmen haşlandı! Yarışmacılar arasında çıkan rekabetin dozu artınca yapılan hatada iki kişinin de yemeğine mal oldu. Sorunu çözmek isteyen Somer Şef ise olay anında sert bir mizaç kullanınca ortam gerildi. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun içerisinde bulunabilmek adına canla başla savaş veren yarışmacılar; empanades isimli böreği yapmak için tezgah başına geçmişti. Yarışmacıların yemek yaptığı sırada yaşanan bir olay görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.