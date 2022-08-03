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03 Ağu 2022 - 21:31

Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircileri şok edecek bir hata yaşandı! Somer Şefin çileden çıktığı anlarda yarışmacılar resmen haşlandı! Yarışmacılar arasında çıkan rekabetin dozu artınca yapılan hatada iki kişinin de yemeğine mal oldu. Sorunu çözmek isteyen Somer Şef ise olay anında sert bir mizaç kullanınca ortam gerildi. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?