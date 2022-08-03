Masterchef Mehmet Şefin Agresif Hallerini Unutun! Kızının Yanında Resmen Pamuk Gibi… O Hallerini Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
Kızı Sude Yalçınkaya’nın çektiği videolar ile o yanları ortaya çıkan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, herkesi şaşırtmayı da başardı. Öte yandan Sude Yalçınkaya’nın o videolarına binlerce yorum geldi. İşte Mehmet Şef'in bilinmeyen halleri...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’nin ilk sezondan bu yana jüri üyeliğini üstlenen şef Mehmet Yalçınkaya’nın hiç bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Kızı Sude Yalçınkaya’nın çektiği videolar ile o yanları ortaya çıkan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, herkesi şaşırtmayı da başardı. Öte yandan Sude Yalçınkaya’nın o videolarına binlerce yorum geldi. Peki, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya ne paylaştı? Sude Yalçınkaya nasıl bir paylaşım yaptı? Sude Yalçınkaya’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
03 Ağu 2022 - 16:16 - Masterchef Türkiye 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.