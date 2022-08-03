- 03 Ağu 2022 - 16:16

Alişan’dan Bomba Çağla Şikel Çıkışı! Evli İnsanlarla Adı Anılınca Sessizliğini Koruyamadı; Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Bir süredir İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündemlerden düşmeyen Çağla Şıkel’in ifşa olayı Alişan’a soruldu. Bodrum’dan kısa süreliğine İstanbul’a döndüğü öğrenilen Alişan, Etiler’de karşılaştığı muhabirler ile sohbet etti. Bu sohbet esnasında Çağla Şıkel ile ilgili sorulara da yanıt veren Alişan, bakın neler dedi. İşte detaylar...

Bir süredir İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündemlerden düşmeyen Çağla Şıkel’in ifşa olayı Alişan’a soruldu. Bodrum’dan kısa süreliğine İstanbul’a döndüğü öğrenilen Alişan, Etiler’de karşılaştığı muhabirler ile sohbet etti. Bu sohbet esnasında Çağla Şıkel ile ilgili sorulara da yanıt veren Alişan, bakın neler dedi! Peki; Alişan, Çağla Şıkel’in mesaj ifşalarına ne dedi? Alişan, Çağla Şıkel ile ilgili çıkan haberleri nasıl değerlendirdi? Alişan, Çağla Şıkel ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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03 Ağu 2022 - 16:16 - Magazin

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