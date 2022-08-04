Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor?

Altın, dünyanın en değerli ürünlerinden bir tanesidir. Hem yatırım, hem de hediyelik olarak kullanılan altın, dengeleri alt üst etmişti. Altın, uzun bir süredir düşüşte olduğundan dolayı gözler Amerika’da yapılacak olan FED toplantısına çevrilmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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