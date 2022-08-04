Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor?
Altın fiyatları resmen zirveye oturdu! Birkaç gündür düşüşte olan altın; sonunda FED kararıyla birlikte yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş ise Dolar, euro ya da sterlin yatırımı yapanlara bomba açıklamalarda bulundu. Hayallerin hayal olabileceğinin altı çizilirken; yatırımcının kafası allak bullak oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın, dünyanın en değerli ürünlerinden bir tanesidir. Hem yatırım, hem de hediyelik olarak kullanılan altın, dengeleri alt üst etmişti. Altın, uzun bir süredir düşüşte olduğundan dolayı gözler Amerika’da yapılacak olan FED toplantısına çevrilmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.