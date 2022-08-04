- 04 Ağu 2022 - 09:28 G: 04 Ağu 2022 - 09:31

Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor?

Altın fiyatları resmen zirveye oturdu! Birkaç gündür düşüşte olan altın; sonunda FED kararıyla birlikte yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş ise Dolar, euro ya da sterlin yatırımı yapanlara bomba açıklamalarda bulundu. Hayallerin hayal olabileceğinin altı çizilirken; yatırımcının kafası allak bullak oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın, dünyanın en değerli ürünlerinden bir tanesidir. Hem yatırım, hem de hediyelik olarak kullanılan altın, dengeleri alt üst etmişti. Altın, uzun bir süredir düşüşte olduğundan dolayı gözler Amerika’da yapılacak olan FED toplantısına çevrilmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ağu 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Resmen Zirvede! Son Bir Yılda Böyle Şey Hiç Yaşanmadı; Kuyumcuya Gidenler Şoktan Şoka Giriyor! “Pes!” mask
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Resmen Zirvede! Son Bir Yılda Böyle Şey Hiç Yaşanmadı; Kuyumcuya Gidenler Şoktan Şoka Giriyor! “Pes!”
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Elleri Ceplere Götürtmüyor! Artık Altın Almak İçin Karun Gibi Zengin Olmak Lazım… Kuyumcular İsyanda; Dükkanlar Bomboş… mask
Altın Fiyatları Elleri Ceplere Götürtmüyor! Artık Altın Almak İçin Karun Gibi Zengin Olmak Lazım… Kuyumcular İsyanda; Dükkanlar Bomboş…
Altın Fiyatları Tam Tamına 1500 Lira Olacak! 1000 Liraya Alan Öpsün Başına Koysun; Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki, İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Tam Tamına 1500 Lira Olacak! 1000 Liraya Alan Öpsün Başına Koysun; Öyle Bir Seviyeye Geldi Ki, İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?
Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! “Olmaz” Denilen Her Şey Oldu; 1000 Lira Sınırı Aşıldı! Alıcının Cebinde Para Kalmadı… mask
Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! “Olmaz” Denilen Her Şey Oldu; 1000 Lira Sınırı Aşıldı! Alıcının Cebinde Para Kalmadı…
Altın Fiyatlarında Büyük Bomba Patladı! 1000 Lira Oldu; Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Bu Yükseliş Artık Son Bulmaz; Tam Tamına… mask
Altın Fiyatlarında Büyük Bomba Patladı! 1000 Lira Oldu; Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Bu Yükseliş Artık Son Bulmaz; Tam Tamına…
Altın Fiyatları Tepe Taklak Oldu! Herkes 980 – 990 Lira Sanıyor Ama Asıl Şok Kuyumcularda Yaşanıyor! Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı… mask
Altın Fiyatları Tepe Taklak Oldu! Herkes 980 – 990 Lira Sanıyor Ama Asıl Şok Kuyumcularda Yaşanıyor! Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı…
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor! mask
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!
Altın Fiyatları Coştukça Coşmaya Başladı! Yer Yerinden Oynayacak; Bundan Sonra Altın Almak Hayal Olacak! Öyle Bir Noktaya Geldi Ki… mask
Altın Fiyatları Coştukça Coşmaya Başladı! Yer Yerinden Oynayacak; Bundan Sonra Altın Almak Hayal Olacak! Öyle Bir Noktaya Geldi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika Bomba İndirim! Petrol Fiyatları Düştü! Benzin – Motorin Tam Tamına 5 TL’ye…! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos Fiyat Listesi! mask
Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika Bomba İndirim! Petrol Fiyatları Düştü! Benzin – Motorin Tam Tamına 5 TL’ye…! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos Fiyat Listesi!
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak? mask
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak?
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya…
Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar? mask
Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar?
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL