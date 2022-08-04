- 04 Ağu 2022 - 10:06 G: 04 Ağu 2022 - 10:18

Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak?

Özellikle pandemi döneminin yoğun bir şekilde etkilediği havayolu sektörü, şimdilerde tüm dünyada çeşitli krizler yaşamaya başladı. Özellikle Almanya, yaşadığı kriz nedeniyle havayolu sektöründe yetersiz işgücü ile karşı karşıya kaldı. Bu işgücü kaybını telafi etmek için harekete geçen Almanya, Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkeden işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte o duyurunun detayları...

Özellikle pandemi döneminin yoğun bir şekilde etkilediği havayolu sektörü, şimdilerde tüm dünyada çeşitli krizler yaşamaya başladı. Özellikle Almanya, yaşadığı kriz nedeniyle havayolu sektöründe yetersiz işgücü ile karşı karşıya kaldı. Bu işgücü kaybını telafi etmek için harekete geçen Almanya, Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkeden işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, Almanya'ya Türk işçi alımı yapacak mı 2022? Almanya işçi alımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? Almanya kaç işçi alacak? İşte, detaylar…

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04 Ağu 2022 - 10:06 - Gündem

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