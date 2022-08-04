Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Gaffur Görmesin!”

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. Dizinin ilk sezonundan beri yer alan Selin Yeninci ise son sezonda ayrılarak herkesi şok etmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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