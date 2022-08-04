Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Gaffur Görmesin!”
ATV Ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, artık dizide alışılan Saniye karakterinin de ötesinde! Mayosuyla dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci; akılları başlardan aldı götürdü. Görenlerin küçük dilini yuttuğu Selin Yeninci’ye sevenleriyse Bir Zamanlar Çukurova dizisinde eşi Gaffur’dan gönderme yaparak; “Gaffur görmesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. Dizinin ilk sezonundan beri yer alan Selin Yeninci ise son sezonda ayrılarak herkesi şok etmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.