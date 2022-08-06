- 06 Ağu 2022 - 00:19

Asgari Ücretle Ne Kadar Kredi Çekilebilir? Asgari Ücretli 5.500 TL ile Ne Kadar İhtiyaç ve Konut Kredisi Çekebilir!  İşte Bankaların 2022 Kredi Detayları…

Asgari ücretlilerin beklediği ara zam verilmiş ve 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle net asgari ücret 5 bin 500 lira 53 kuruşa; brüt asgari ücret ise, 6 bin 471 liraya yükselmişti. Bu zammın ardından asgari ücretlinin çekebileceği kredi tutarları da değişti! Sizde asgari ücretle çalışıyor ve kredi miktarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Asgari ücretlilerin beklediği ara zam verilmiş ve 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle net asgari ücret 5 bin 500 lira 53 kuruşa; brüt asgari ücret ise, 6 bin 471 liraya yükselmişti. Bu zammın ardından asgari ücretlinin çekebileceği kredi tutarları da değişti! Peki, asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir? Asgari ücretli 5.500 TL ile ne kadar ihtiyaç ve konut kredisi çekebilir? İşte bankaların kredi detayları…

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06 Ağu 2022 - 00:19 - Ekonomi

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