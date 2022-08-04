Asgari Ücretle Ne Kadar Kredi Çekilebilir? Asgari Ücretli 5.500 TL ile Ne Kadar İhtiyaç ve Konut Kredisi Çekebilir! İşte Bankaların Kredi Detayları…
Asgari ücretlilerin beklediği ara zam verilmiş ve 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle net asgari ücret 5 bin 500 lira 53 kuruşa; brüt asgari ücret ise, 6 bin 471 liraya yükselmişti. Bu zammın ardından asgari ücretlinin çekebileceği kredi tutarları da değişti! Sizde asgari ücretle çalışıyor ve kredi miktarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Asgari ücretlilerin beklediği ara zam verilmiş ve 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle net asgari ücret 5 bin 500 lira 53 kuruşa; brüt asgari ücret ise, 6 bin 471 liraya yükselmişti. Bu zammın ardından asgari ücretlinin çekebileceği kredi tutarları da değişti! Peki, asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir? Asgari ücretli 5.500 TL ile ne kadar ihtiyaç ve konut kredisi çekebilir? İşte bankaların kredi detayları…
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04 Ağu 2022 - 10:42 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.