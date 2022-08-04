- 04 Ağu 2022 - 22:23

Kenan Doğulu'nun 1 Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Tam Tamına... Duyanlar Şaştı Kaldı! Adeta Para Basıyor…

Bir süredir mutlu aile tablosu ile magazin takipçilerinin beğenisini toplayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, ünlüler dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri haline geldi. Şimdilerde sadece mutlu aile tablolarıyla değil, kazançlarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftten Kenan Doğulu’nun sadece bir saat içerisinde kazandığı miktar herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Bir süredir mutlu aile tablosu ile magazin takipçilerinin beğenisini toplayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, ünlüler dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri haline geldi. Şimdilerde sadece mutlu aile tablolarıyla değil, kazançlarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftten Kenan Doğulu’nun sadece bir saat içerisinde kazandığı miktar, herkesi şaşkına çevirdi. Saatlik kazancı ile dudakları uçuklatan Kenan Doğulu’nun kazandığı o miktarın hatırı sayılır bir meblağ olduğu ortaya çıktı! Peki, Kenan Doğulu ne kadar kazanıyor? Kenan Doğulu’nun aylık kazancı ne? Kenan Doğulu bir saatte ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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04 Ağu 2022 - 22:23 - Magazin

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