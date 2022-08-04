Kenan Doğulu'nun 1 Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Tam Tamına... Duyanlar Şaştı Kaldı! Adeta Para Basıyor…
Bir süredir mutlu aile tablosu ile magazin takipçilerinin beğenisini toplayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, ünlüler dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri haline geldi. Şimdilerde sadece mutlu aile tablolarıyla değil, kazançlarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftten Kenan Doğulu’nun sadece bir saat içerisinde kazandığı miktar herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Bir süredir mutlu aile tablosu ile magazin takipçilerinin beğenisini toplayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, ünlüler dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri haline geldi. Şimdilerde sadece mutlu aile tablolarıyla değil, kazançlarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftten Kenan Doğulu’nun sadece bir saat içerisinde kazandığı miktar, herkesi şaşkına çevirdi. Saatlik kazancı ile dudakları uçuklatan Kenan Doğulu’nun kazandığı o miktarın hatırı sayılır bir meblağ olduğu ortaya çıktı! Peki, Kenan Doğulu ne kadar kazanıyor? Kenan Doğulu’nun aylık kazancı ne? Kenan Doğulu bir saatte ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Ağu 2022 - 22:23 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.