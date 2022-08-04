Gizli Saklı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Görenler Çılgına Döndü! Meğer Perde Arkası…
Ekranlara oldukça iddialı bir giriş yapmış olan Gizli Saklı dizisi, FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlamış ve yaz sezonuna yayın gününün 4’üncü sırasından başlamıştı. İddiasına her geçen gün artırması beklenen Gizli Saklı dizisi, kendisinden bekleneni veremedi. Dizinin sevenleri ise neden bittiğini sorguluyor. İşte final sebebinin detayları...
Ekranlara oldukça iddialı bir giriş yapmış olan Gizli Saklı dizisi, FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlamış ve yaz sezonuna yayın gününün 4’üncü sırasından başlamıştı. İddiasına her geçen gün artırması beklenen Gizli Saklı dizisi, kendisinden bekleneni veremedi. Bu sebeple bir süredir final yapacağı iddia edilen Gizli Saklı dizisinin final yapıp yapmayacağı nihayet netleşti. Peki, Gizli Saklı dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Gizli Saklı dizisi neden ve ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2022 - 14:36 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.