Neslihan Atagül'den Eşi Kadir Doğulu'ya Şok Eden Sözler! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?

Bir süre önce ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu iddiaların aksine, son derece romantik paylaşımlar gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bu sezon yeniden birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile ilgili ne dedi? Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül hangi dizide oynayacak, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…