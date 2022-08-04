Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezon Basına Sızdı! Senaryo Tek Tek Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Kardeşlerim’den bomba bir bilgi sızdı! 3. Sezonu için yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Kardeşlerim dizisinde olacaklar tek tek ortaya çıktı. Asiye, Ömer ve Emel’in yine zorlu yollardan geçecek olması ise “Hapı yuttu” yorumlarına neden oldu! İşte milyonlarca seyirciye “Allah yardımcımız olsun” dedirten o olay…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi, yakın zamanda 3. sezonuyla ekranlara gelemeye hazırlıyor. Haziran ayında ekranlara kısa bir ara veren Kardeşlerim dizisinin Eylül ayı gibi sete çıkacağı bilinirken; basına sızan bilgiler milyonların ağzını açık bıraktı. Özellikle Asiye, Emel ve Ömer kardeşleri sevenler bu sızan bilgilerden sonra isyan etmeye başladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.