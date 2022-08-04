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04 Ağu 2022 - 22:11

Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezon Basına Sızdı! Senaryo Tek Tek Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Kardeşlerim’den bomba bir bilgi sızdı! 3. Sezonu için yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Kardeşlerim dizisinde olacaklar tek tek ortaya çıktı. Asiye, Ömer ve Emel’in yine zorlu yollardan geçecek olması ise “Hapı yuttu” yorumlarına neden oldu! İşte milyonlarca seyirciye “Allah yardımcımız olsun” dedirten o olay…