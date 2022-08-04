- 04 Ağu 2022 - 22:11

Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezon Basına Sızdı! Senaryo Tek Tek Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Kardeşlerim’den bomba bir bilgi sızdı! 3. Sezonu için yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Kardeşlerim dizisinde olacaklar tek tek ortaya çıktı. Asiye, Ömer ve Emel’in yine zorlu yollardan geçecek olması ise “Hapı yuttu” yorumlarına neden oldu! İşte milyonlarca seyirciye “Allah yardımcımız olsun” dedirten o olay…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi, yakın zamanda 3. sezonuyla ekranlara gelemeye hazırlıyor. Haziran ayında ekranlara kısa bir ara veren Kardeşlerim dizisinin Eylül ayı gibi sete çıkacağı bilinirken; basına sızan bilgiler milyonların ağzını açık bıraktı. Özellikle Asiye, Emel ve Ömer kardeşleri sevenler bu sızan bilgilerden sonra isyan etmeye başladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ağu 2022 - 22:11 Ankara- Yaşam

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