Camdaki Kız Hayri'nin Karısı Türkan'ı Kim Oynayacak! Nalan’ı Kıskançlık Krizine Sokacak; Gümbür Gümbür Geliyor…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Hayri ve Nalan öpüşmüştü. Nalan ve Hayri’nin kim tarafından görüldüğü büyük bir merak konusu olurken; Hayri’nin karısı Türkan için yapımcı harekete geçti ve resmen o isimle anlaştı! Başarılı oyuncunun Camdaki Kız dizisini alt üst edeceği gözler önüne serilince sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!