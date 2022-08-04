Camdaki Kız Hayri'nin Karısı Türkan'ı Kim Oynayacak! Nalan’ı Kıskançlık Krizine Sokacak; Gümbür Gümbür Geliyor…
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin karısının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda ortaya çıktı! Nalan’ı parmağında oynatıp; elinden avucundan parasını pulunu alacak olan Hayri’nin karısı Türkan, gümbür gümbür geliyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Hayri ve Nalan öpüşmüştü. Nalan ve Hayri’nin kim tarafından görüldüğü büyük bir merak konusu olurken; Hayri’nin karısı Türkan için yapımcı harekete geçti ve resmen o isimle anlaştı! Başarılı oyuncunun Camdaki Kız dizisini alt üst edeceği gözler önüne serilince sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.