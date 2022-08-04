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04 Ağu 2022 - 22:02

Hande Erçel’in Yeni Aşkı Yakışıklığıyla Ortalığı Sallıyor! “Kerem ve Kaan’ın Kaybolan İkizi!” Yılın En Bomba Aşkı Patlak Verdi! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel’in yeni aşkı yakışıklılığıyla ortalığı salladı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’la çok benzeyen isim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hande Erçel’le anılan ünlü isim, yeni bomba aşkın kapılarını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…