Hande Erçel’in Yeni Aşkı Yakışıklığıyla Ortalığı Sallıyor! “Kerem ve Kaan’ın Kaybolan İkizi!” Yılın En Bomba Aşkı Patlak Verdi! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel’in yeni aşkı yakışıklılığıyla ortalığı salladı! Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım’la çok benzeyen isim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hande Erçel’le anılan ünlü isim, yeni bomba aşkın kapılarını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel, dizinin ikinci sezonunda sevgili olmuşlardı. Hande Erçel, 1 yıl kadar aşk yaşadıktan sonra Kerem Bürsin’le yollarını ayırmıştı. Kerem Bürsin’le ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, aldatma iddialarından sonra yolunu çizmişti. Şimdiyse bambaşka bir isimle anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.