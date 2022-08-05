Et Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim! Et ve Süt Kurumu Fiyatları Ağızları Yerden Göğe Açık Bırakıyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...
Kaliteli eti en uygun fiyata satmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, halihazırda indirimli olan et ürünlerinde bir indirime daha gittiğini duyurdu. Et ve Süt Kurumu’nun indirimlerinden kuzu but, kuzu kol, pirzola, gerdan, kaburga et gibi pek çok et ve et ürünü nasiplendi. İşte Et ve Süt kurumunun indirimleri ile ilgili detaylar...
Kaliteli eti en uygun fiyata satmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, halihazırda indirimli olan et ürünlerinde bir indirime daha gittiğini duyurdu. Et ve Süt Kurumu’nun indirimlerinden kuzu but, kuzu kol, pirzola, gerdan, kaburga et gibi pek çok et ve et ürünü nasiplendi. Peki, Et ve Süt Kurumu’nun güncel fiyatları nasıl? Et ve Süt Kurumu’nda et, kıyma, tavuk ne kadar, kaç TL? Et ve Süt Kurumu’nda ne kadar indirim var? İşte, detaylar…
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05 Ağu 2022 - 22:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.