- 05 Ağu 2022 - 22:01

Et Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim! Et ve Süt Kurumu Fiyatları Ağızları Yerden Göğe Açık Bırakıyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...

Kaliteli eti en uygun fiyata satmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, halihazırda indirimli olan et ürünlerinde bir indirime daha gittiğini duyurdu. Et ve Süt Kurumu’nun indirimlerinden kuzu but, kuzu kol, pirzola, gerdan, kaburga et gibi pek çok et ve et ürünü nasiplendi. İşte Et ve Süt kurumunun indirimleri ile ilgili detaylar...

Kaliteli eti en uygun fiyata satmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, halihazırda indirimli olan et ürünlerinde bir indirime daha gittiğini duyurdu. Et ve Süt Kurumu’nun indirimlerinden kuzu but, kuzu kol, pirzola, gerdan, kaburga et gibi pek çok et ve et ürünü nasiplendi. Peki, Et ve Süt Kurumu’nun güncel fiyatları nasıl? Et ve Süt Kurumu’nda et, kıyma, tavuk ne kadar, kaç TL? Et ve Süt Kurumu’nda ne kadar indirim var? İşte, detaylar…

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05 Ağu 2022 - 22:01 - Gündem

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Carrefoursa’dan Dev Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
Carrefoursa’dan Dev Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL
Emekli Vatandaş Yaşadı! Bugün Başvuran Yarın ATM’den 7500 Lira Çekiyor! Devlet Emekli Rahat Etsin Diye Düğmeye Bastı! Şartlar Açıkladı… mask
Emekli Vatandaş Yaşadı! Bugün Başvuran Yarın ATM’den 7500 Lira Çekiyor! Devlet Emekli Rahat Etsin Diye Düğmeye Bastı! Şartlar Açıkladı…
ŞOK Market’ten Akıllara Durgunluk Veren İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Akıllara Durgunluk Veren İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 3 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 5 Ağustos Fiyat Listesi! mask
Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 3 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 5 Ağustos Fiyat Listesi!
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Bomba İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 6-7 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Bomba İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 6-7 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
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Et Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim! Et ve Süt Kurumu Fiyatları Ağızları Yerden Göğe Açık Bırakıyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi... mask
Et Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim! Et ve Süt Kurumu Fiyatları Ağızları Yerden Göğe Açık Bırakıyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...
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