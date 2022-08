Et Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim! Et ve Süt Kurumu Fiyatları Ağızları Yerden Göğe Açık Bırakıyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...

Kaliteli eti en uygun fiyata satmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, halihazırda indirimli olan et ürünlerinde bir indirime daha gittiğini duyurdu. Et ve Süt Kurumu’nun indirimlerinden kuzu but, kuzu kol, pirzola, gerdan, kaburga et gibi pek çok et ve et ürünü nasiplendi. Peki, Et ve Süt Kurumu’nun güncel fiyatları nasıl? Et ve Süt Kurumu’nda et, kıyma, tavuk ne kadar, kaç TL? Et ve Süt Kurumu’nda ne kadar indirim var? İşte, detaylar…

