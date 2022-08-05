Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...

Son dönemlerin popüler ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Meriç Aral, özellikle Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Ayşe karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Meriç Aral’ın uzun süredir aşk yaşadığı ünlü bir isim ile görülmesi ise, ünlü oyuncu magazin takipçilerinin bir kez daha yakın markaja almasına neden oldu! Peki, Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral kaç yaşında? Meriç Aral kimdir, aslen nereli? Meriç Aral hangi dizi ve filmlerde oynadı? Meriç Aral sevgilisi var mı, Serkan Keskin ile sevgili mi? İşte, detaylar…

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