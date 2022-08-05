Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Son dönemlerin popüler ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Meriç Aral, özellikle Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Ayşe karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Meriç Aral’ın uzun süredir aşk yaşadığı ünlü bir isim ile görülmesi ise, ünlü oyuncu magazin takipçilerinin bir kez daha yakın markaja almasına neden oldu! İşte Meriç Aral ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son dönemlerin popüler ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Meriç Aral, özellikle Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Ayşe karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Meriç Aral’ın uzun süredir aşk yaşadığı ünlü bir isim ile görülmesi ise, ünlü oyuncu magazin takipçilerinin bir kez daha yakın markaja almasına neden oldu! Peki, Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral kaç yaşında? Meriç Aral kimdir, aslen nereli? Meriç Aral hangi dizi ve filmlerde oynadı? Meriç Aral sevgilisi var mı, Serkan Keskin ile sevgili mi? İşte, detaylar…
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05 Ağu 2022 - 10:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.