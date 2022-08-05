- 05 Ağu 2022 - 10:48 G: 05 Ağu 2022 - 10:52

Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda bitmek bilmeyen kriz, bu kez de kanalla başladı. Dizinin yapımcısının kanalla birbirine girdiği ortaya çıkınca sosyal medya sallandı. Kanalın Gülsim Ali İlhan için “Ya ikna edin gelsin, diziyi başlatmayız” dediği gündeme gelirken; seyirciler üst üste şok yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Haziran ayı boyunca Gülsim Ali İlhan’ın diziden ayrılacağı gündeme gelmişti ama kimse buna ihtimal bile vermemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Gönül Dağı dizisinin yapımcısının kanalla birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ağu 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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