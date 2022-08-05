Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Haziran ayı boyunca Gülsim Ali İlhan’ın diziden ayrılacağı gündeme gelmişti ama kimse buna ihtimal bile vermemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Gönül Dağı dizisinin yapımcısının kanalla birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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