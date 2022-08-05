Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının bitimiyle birlikte Ayşe Yüksel ve Masterchef yarışmacısının 4. olan Sergen Özen’in isteme ve nişan töreni yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadığı gibi bir de sessiz kalınca gündem iyice karışmıştı. Şimdiyse ikilinin düğün için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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