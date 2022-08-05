- 05 Ağu 2022 - 11:12 G: 05 Ağu 2022 - 11:13

Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları olan Survivor ve Masterchef’ten bomba bir aşk çıkmıştı. Sergen Özen ve Ayşe Yüksel’in birbirlerine zil zurna aşık olduklarının gündeme taşınması sosyal medyayı sallamıştı. Şimdiyse ikilinin düğün tarihleri ortaya çıktı! Nikah şekeri ve gelin çiçeği gibi detayların hazırlandığı gündeme geldi ve birçok kişi şok içerisinde kaldı! İsteme ve nişan töreninden sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının bitimiyle birlikte Ayşe Yüksel ve Masterchef yarışmacısının 4. olan Sergen Özen’in isteme ve nişan töreni yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadığı gibi bir de sessiz kalınca gündem iyice karışmıştı. Şimdiyse ikilinin düğün için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Ağu 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı! mask
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Başı Paylaşımıyla Alişan’ı Delirtti! “Kocan Şu Hallerini Görüp Boşamıyorsa…” 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Başı Paylaşımıyla Alişan’ı Delirtti! “Kocan Şu Hallerini Görüp Boşamıyorsa…” 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip... mask
Survivor Batuhan’ın Aracının Kime Verildiği Ortaya Çıktı! Dava Açılıp Mahkemelik Olununca Acun Daha Fazla Saklayamadı! Meğer O İsmi İyice Tembihleyip...
Cemile Canyurt Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cemile Canyurt’un Memleketi… mask
Cemile Canyurt Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cemile Canyurt’un Memleketi…
Ersoy Bülent Ersoy, 20 milyon TL'lik Süper Lüks Evi ile Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Şok Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor! mask
Ersoy Bülent Ersoy, 20 milyon TL'lik Süper Lüks Evi ile Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Şok Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor!
Hazal Kaya’nın Onur Kaya İle Ateşli Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! “Ali Enişte Kızmasın” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor… mask
Hazal Kaya’nın Onur Kaya İle Ateşli Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! “Ali Enişte Kızmasın” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Instagram, Twitter Bu Sahneyi Konuşuyor…
Reynmen Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Bir Ayda Kazandığı Parayla Neler Yapılır Neler! Ev, Araba… mask
Reynmen Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Bir Ayda Kazandığı Parayla Neler Yapılır Neler! Ev, Araba…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra… mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı! mask
Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Keskin ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Et ve Süt Kurumu İndirim Restini Çekti! Yüzde 25 İndirimi Görenler Kuyruk Oluşturdu! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi... mask
Et ve Süt Kurumu İndirim Restini Çekti! Yüzde 25 İndirimi Görenler Kuyruk Oluşturdu! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Kökten Bitti! Çağlar Ökten, “O Benim Canımın İçi” Dedi, Evi Terk Etti! İki Çift Söz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL