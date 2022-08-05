Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen’in Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şekeri, Gelin Çiçeği Her Şey Tamam! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları olan Survivor ve Masterchef’ten bomba bir aşk çıkmıştı. Sergen Özen ve Ayşe Yüksel’in birbirlerine zil zurna aşık olduklarının gündeme taşınması sosyal medyayı sallamıştı. Şimdiyse ikilinin düğün tarihleri ortaya çıktı! Nikah şekeri ve gelin çiçeği gibi detayların hazırlandığı gündeme geldi ve birçok kişi şok içerisinde kaldı! İsteme ve nişan töreninden sonra…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının bitimiyle birlikte Ayşe Yüksel ve Masterchef yarışmacısının 4. olan Sergen Özen’in isteme ve nişan töreni yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadığı gibi bir de sessiz kalınca gündem iyice karışmıştı. Şimdiyse ikilinin düğün için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.