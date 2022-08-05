Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Ağu 2022 - 12:00

Masterchef Yarışmasında Akılları Yerinden Çıkaran İfşa! Ana Kadroya Giren 5. İsim Acun Ilıcalı’nın Tanıdığı Çıktı; Torpil Olayı Yine Patlak Verdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te akılları yerinden çıkaran bir ifşa yine gündeme geldi. Ana kadroya giren 5. ismin aslında Acun Ilıcalı’nın tanıdığının çıktığına dair iddialar konuşulmaya başlayınca torpil olayları patlak verdi! İşte ifşalara göre Masterchef yarışmasına girecek olan 5. isim ve Acun Ilıcalı’yla olan tanışıklığı…