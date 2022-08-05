Masterchef Yarışmasında Akılları Yerinden Çıkaran İfşa! Ana Kadroya Giren 5. İsim Acun Ilıcalı’nın Tanıdığı Çıktı; Torpil Olayı Yine Patlak Verdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te akılları yerinden çıkaran bir ifşa yine gündeme geldi. Ana kadroya giren 5. ismin aslında Acun Ilıcalı’nın tanıdığının çıktığına dair iddialar konuşulmaya başlayınca torpil olayları patlak verdi! İşte ifşalara göre Masterchef yarışmasına girecek olan 5. isim ve Acun Ilıcalı’yla olan tanışıklığı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Şefler, yarışmacılardan Çin’e özgü bir yemek çıkartmasını istemişti. İkinci turda ise yarışmacılara avokado verilmiş ve en güzel yemeği yapmaları istenmişti. Aralarından en iyi avokadolu özgün yemek çıkaran isimse Çağatay olmuş ve ana kadroda yerini almıştı. Masterchef yarışmasının yeni bölümüyle birlikte 5. ana kadroya giren isim belli olacaktı. Acun Ilıcalı’yla bağlantısı ortaya çıkan yarışmacı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.