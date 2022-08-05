Masterchef Somer Şefe Gına Geldi Artık Midesi Bulanıyor! Kimse Laftan Anlamayınca Resti Çekmek Zorunda Kaldı! “Yazık Şeflere!” Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, Çin’e ait bir yemeği yapmak adına kıyasıya bir savaş vermişti. Sadece belli başlı yarışmacıların çıktığı 2. turda ise kazanan isim Çağatay olmuştu. Tüm sınırları zorlayan Çağatay, elinden geleni arkasına koymamış ve önlüğe kavuşmuştu. Masterchef yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti ama fragmanda Somer Şefin adeta çıldırdığı gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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