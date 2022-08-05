- 05 Ağu 2022 - 17:29 G: 05 Ağu 2022 - 17:51

Hande Erçel’in 12 Yaşındaki Hali Sosyal Medyada Şok Etkisi Yarattı! “Akrabası Gibi! Hiçbir Benzerlik Yok!” Estetikleri Yek Tek Ortaya Çıktı…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, 12 yaşındaki haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Sosyal medyada şok etkisi yaratan güzel oyuncunun şimdiki görünümüyle hiçbir alakası olmadığını dile getiren sevenleri se “Akrabası gibi! Hiçbir benzerlik yok” yorumlarında bulundu! Estetikleri tek tek ortaya çıkan Hande Erçel’in bu halleri ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra gönlünü aşka kapatmıştı. Kerem Bürsin’den ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, aldatma iddialarından sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Güzel isim Hande Erçel, kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la olan tüm bağlantısını kopartmış ve takipten çıkmıştı. Sosyal medyada 12 yaşındaki halleri gündem olan Hande Erçel, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ağu 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

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