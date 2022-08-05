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05 Ağu 2022 - 17:29

Hande Erçel’in 12 Yaşındaki Hali Sosyal Medyada Şok Etkisi Yarattı! “Akrabası Gibi! Hiçbir Benzerlik Yok!” Estetikleri Yek Tek Ortaya Çıktı…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, 12 yaşındaki haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Sosyal medyada şok etkisi yaratan güzel oyuncunun şimdiki görünümüyle hiçbir alakası olmadığını dile getiren sevenleri se “Akrabası gibi! Hiçbir benzerlik yok” yorumlarında bulundu! Estetikleri tek tek ortaya çıkan Hande Erçel’in bu halleri ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…