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05 Ağu 2022 - 21:40

Gönül Dağı Asuman’ın İç Çamaşırı Giymeyince Önlemini Böyle Aldı! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Bacağını Kaldırınca… “Ayakkabıya Ayağın Sığmamış!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, iç çamaşırı giymeyince önlemini öyle bir biçimde aldı ki, görenlerin yürekleri hop hop hopladı! Koltuğa sere serpe uzanan Hazal Çağlar’ın ayakları olay oldu! Ayakkabısının bant kısmının ayağına sığmamasını gözünden kaçırmayan takipleri “ayakkabıya ayağın sığmamış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…