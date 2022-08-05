- 05 Ağu 2022 - 21:40

Gönül Dağı Asuman’ın İç Çamaşırı Giymeyince Önlemini Böyle Aldı! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Bacağını Kaldırınca… “Ayakkabıya Ayağın Sığmamış!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, iç çamaşırı giymeyince önlemini öyle bir biçimde aldı ki, görenlerin yürekleri hop hop hopladı! Koltuğa sere serpe uzanan Hazal Çağlar’ın ayakları olay oldu! Ayakkabısının bant kısmının ayağına sığmamasını gözünden kaçırmayan takipleri “ayakkabıya ayağın sığmamış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde seyirciler hem gülmüş hem üzülmüştü. Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini üzerken; Asuman’ın Ramazan’la düğünü ise yüzleri güldürmüştü. Asuman karakteriyle öne çıkan Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım yaparak akıllar başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Asuman’ın İç Çamaşırı Giymeyince Önlemini Böyle Aldı! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Bacağını Kaldırınca… “Ayakkabıya Ayağın Sığmamış!” mask
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